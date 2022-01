La 33ème édition de la Coupe des Nations de football débutera le 9 janvier prochain au Cameroun. Pour la cérémonie d’ouverture, le célèbre artiste congolais Fally Ipupa ferait partie des artistes musiciens invités à ce grand rendez-vous du football continental.

Comme cela est de coutume lors de la cérémonie d’ouverture, les spectateurs assisteront à quelques prestations culturelles qui vont durer quelques minutes avant le coup d’envoi.

En dehors de Fally Ipupa, plusieurs autres artistes seront de la fête. Toutefois, la liste officielle des musiciens qui presteront n’a pas été donnée. Mais plusieurs sources dignes de foi ont indiqué que le chanteur Congolais serait de la partie.

Pour sa part, Fally Ipupa n’a pas confirmé sa présence à la cérémonie d’ouverture de la CAN 2022 au Cameroun. Sans doute, il le fera avant le 9 janvier prochain date du début de la compétition.

Cependant, une photo publiée sur son compte Twitter aux côtés du président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto’o nous approche un peu plus de cette évidence. On apprend aussi que Fally Ipupa est très attendu du côté du Cameron, pour deux concerts à Daoula et à Yaoundé. Son ami Samuel Eto’o Fils sera certainement l’invité de marque.

https://twitter.com/fallyipupa01/status/1475065583653765128/photo/1

Sa publication sur sa page Twitter a été largement likes, commentée et partagée par ses followers, qui n’ont pas oublié de lui demander s’il est invité à la cérémonie de la prochaine CAN.

Rappelons que le musicien congolais de 43 ans a déjà pris part à plusieurs événements organisés par la CAF. L’on se souvient qu’en 2015, Fally Ipupa avait mis le Show à la cérémonie de remise des prix de la CAF à Lagos au Nigeria.