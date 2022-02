Can 2021 : un arbitre sud-africain pour la finale

L’arbitre sud-africain, Victor Gomes sera au sifflet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations prévue dimanche à 19h 00 (Temps Universel) entre le Sénégal et l’Égypte à Douala.Arbitre Fifa depuis 2011, Victor Miguel de Freitas Gomes, 39 ans, est un homme expérimenté. Il compte 226 matchs à son actif depuis ses débuts professionnels en 2008.

En 2018, il sort de l’ombre en révélant avoir rejeté et signalé une tentative de pots-de-vin de plus de 300.000 rands (environ 11 millions francs CFA) lors d’un match de coupe de la Confédération de la Caf entre l’équipe nigériane de Plateau United et la formation algérienne de l’USM Alger. Un geste salué à l’époque par l’Association sud-africaine de football.

Victor Gomes a déjà officié durant cette Can. Il a sifflé le choc du premier tour remporté par les Éléphants de la Côte d’Ivoire devant les Fennecs d’Algérie 3-1. Il a aussi dirigé les Lions du Sénégal lors de leur quart de finale gagné contre la Guinée équatoriale 3-1.