CAN-2021: Maroc-Malawi, un match piège

La rencontre devant opposer le Maroc au Malawi, le 25 janvier 2022, pour le compte des 8èmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021) au Cameroun, n’est pas un classique de football africain, mais cette rencontre promet d’être âprement disputée.Les Lions de l’Atlas qui ont terminé leader du groupe C doivent rectifier les erreurs commises face au Gabon lors de la 3e journée du groupe C s’ils veulent se qualifier. Le Malawi ne leur fera aucun cadeau et toute erreur ou relâchement se paiera cash.

Même s’ils ont terminé en tête de leur groupe avec 7 points, le onze marocain doit faire preuve de sérieux et de rigueur face aux Flammes qui ont donné du fil à retordre au Sénégal l’obligeant à partager les points du match.

Les Marocains ne doivent pas vivre une autre fois la déception de 2019 après s’être inclinés face au Bénin aux tirs au but.

Outre la rencontre Maroc-Malawi, les huitièmes de finales de la CAN, qui débutent dimanche 23 janvier présentent quelques belles affiches entre certains gros bras du football africain.

Les regards seront rivés sur le choc Nigeria-Tunisie prévu dimanche. Les Super Aigles qui ont réussi un trois sur trois en phases de groupes devront élever encore leur niveau de jeu face à la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont suffisamment d’arguments pour déjouer les plans du Nigeria. Certes, la sélection tunisienne est frappée de plein fouet par la Covid-19, mais elle reste toujours une sélection redoutable.

L’autre grande affiche de ce tour opposera la Côte d’Ivoire et l’Egypte. Les Eléphants, qui ont envoyé l’Algérie tenante du titre à la maison, auront en face un adversaire d’un autre calibre. Sept fois champion d’Afrique, l’Egypte sait très bien gérer ce genre de chocs.