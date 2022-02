L’Égypte s’est imposée en demi-finale de la Can Total Énergies 2021 contre le Cameroun, le pays organisateur jeudi 3 février (3 tirs au but à 1) au stade Olembe en banlieue de Yaoundé.

Les hommes d’ António Conceição ne réaliseront pas l’objectif qu’ils s’étaient fixé, à savoir un sacre à domicile. Dimanche 6 février, ce sont les Pharaons qui défieront le Sénégal en finale.

Le Cameroun rêvait de disputer à nouveau une finale de Can contre le Sénégal, comme en février 2002 à Bamako. Son souhait ne sera pas exaucé. Comme en 1972 lors de la première Can disputée sur le sol camerounais, les Lions indomptables échouent aux portes de la finale. L’Égypte est sortie victorieuse de cette demi-finale de la Can 2021, jeudi 3 février 2022 au stade d’Olembe.

Rappelons tout de même qu’il s’agissait des premières retrouvailles entre les Pharaons et les Lions indomptables depuis la finale de la Can 2017 au Gabon, remportée par ces derniers.

Au stade d’Olembé, les deux nations les plus titrées de la compétition – sept sacres pour l’Égypte, cinq pour le Cameroun – ont livré une bataille accrochée, conclue au bout de la soirée score final (3 tirs au but à 1).