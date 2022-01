Les deux affiches des demi-finales de la 33e Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2022) sont déjà connues. La première, Cameroun-Égypte, va opposer les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la CAN. La deuxième, Sénégal-Burkina Faso, est inédite à ce niveau de la compétition.

Les fans de foot africain et mondial vont avoir droit à une belle affiche des demi-finales de la Can 2021 cette semaine. Une nouvelle affiche le mercredi 2 février à partir de 19h au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Puis un « clasico » du football continental le lendemain, au même horaire…

Ces demies vont débuter avec un Sénégal-Burkina Faso inédit à ce stade de la compétition. Une rencontre entre deux équipes qui courent désespérément après leur premier sacre à la Can. Des Sénégalais qui se sont montrés déterminés face aux Équato-Guinéens (3-1), en quarts de finale. Les Burkinabè, eux, ont été tout aussi méritants face à la Tunisie (1-0). Les Lions de la Téranga, finalistes de la Can 2019, seront favoris au Stade Ahmadou Ahidjo.

Il faut dire à ce stade que, les pharaons veulent se venger de 2017. Les Lions Indomptables du Cameroun ont giflé la Gambie 2-0. Une question de la performance se pose, le seront-ils aussi, face à l’Égypte de Mohamed Salah le 3 février au Stade d’Olembe ?

Vainqueurs du Maroc 2-1, les coéquipiers de Mohamed Salah, auront sûrement en tête leur défaite 2-1 en finale de la Can 2017 au Gabon, face à ces mêmes Lions Indomptables.

Pour rappel, l’Égypte a déjà 7 titres continentaux et le Cameroun 5. Un choc est donc attendu jeudi février au stade d’Olembe à Yaoundé sous le coup de 19h heure locale.