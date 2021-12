La RDC sera représentée par son président, Félix Tshisekedi, à la cérémonie d’ouverture de la CAN 2021 le 9 janvier prochain au stade Olembe.

La CAN 2021 s’annonce avec un grand bruit et toute l’Afrique est en alerte. La confédération africaine de football se taille déjà la part belle des invités d’honneur pour la cérémonie d’ouverture, prévue le 9 janvier 2022 à Yaoundé. Le Stade d’Olémbé sera sous les coups de projecteurs du match Cameroun – Burkina Faso. Et la RDC sera représentée par son président. En effet, reçu par Félix Tshisekedi durant sa visite de travail à Kinshasa, le SG de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a adressé une invitation de Patrice Motsepe (Pdt CAF) au Président de la RD Congo pour assister au match d’ouverture de la CAN 2021 (Cameroun – Burkina), le 9 janvier 2022.

En ouverture au stade d’Olembe, les Lions Indomptables feront face aux Etalons du Burkina Faso. La réponse de Félix Tshisekedi n’a pas été révélée. La CAN 2021 au Cameroun se jouera sans les Léopards de la RDC.