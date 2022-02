CAN 2021: Dakar s’embrase avec le sacre des Lions

Folie totale à Dakar, la capitale sénégalaise, après le sacre des Lions à la Coupe d’Afrique des Nations.Historique, Exceptionnel, les mots manquent pour qualifier le premier trophée continental du Sénégal à la Can devant L’Egypte.

Dans une finale maîtrisée de bout, les partenaires de Sadio Mané ont finalement remporté le trophée après une séance des tirs au but insoutenable. À Dakar, la victoire finale des Lions a déclenché une hystérie collective.

Des milliers de supporters sont descendus dans les rues pour célébrer la victoire. Concert de Klaxons, de tam-tams et de chants partout dans les grandes avenues. Le Sénégalais de tous âges sont sortis pour communier ensemble face à ce qu’ils qualifient de « sacre historique ».

« C’est fou, j’arrive pas a décrire ma joie. Je suis fier des Lions. Je fier d’être sénégalais » lance un jeune supporter, intenable dans la foule. « Ils l’ont fait et tout le peuple sénégalais est fier d’eux. Ils seront accueillis et fêtés en héros » lance un autre fan des Lions du Sénégal.

« Cette finale, nous la voulions. On s’est beaucoup investi depuis la dernière finale pour revenir plus fort cette année. Et au final, seul le travail paie », scande Mareme, la quarante à bord de son véhicule.

A Grand-Yoff, Parcelles assainies, Patte d’Oie, Grand-Dakar, Pikine, Guediawaye et dans les treize autres régions du pays.. les populations sont sorties en masse pour célébrer ce premier sacre historique du Sénégal.

Ils ont chanté en chœur Aliou Cisse, le sélectionneur national. Souvent critiqué, l’histoire retiendra qu’il est le premier entraîneur à offrir au Sénégal sa première CAN.

En centre ville, c’est l’apothéose, le Palais a l’absence du président Macky Sall en voyage à Addis Abeba (Ethiopie) pour son investiture à la présidence de l’Union africaine, est pris d’assaut par des supporters qui chantent à la gloire des Lions.

Le retour des Lions à Dakar ce lundi à (heure) s’annonce triomphal. Un bel accueil est prévu pour célébrer les héros de Douala. Le Sénégal entre enfin dans la Cour des grands en décrochant fièrement cette première étoile.