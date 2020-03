Cameroun : plusieurs blessés dans une explosion à Bamenda, lors du défilé du 8-Mars

Dix personnes, au moins, ont été blessées dimanche dans la ville anglophone camerounaise de Bamenda (Nord-Ouest), lors d’une explosion survenue pendant le défilé de la Journée internationale des droits de la femme, a appris APA de sources concordantes jointes au téléphoneLa moitié des personnes touchées, dont deux au moins dans un état jugé préoccupant, sont des hommes en tenue qui assuraient la sécurité de la parade au centre de ladite cité, en proie depuis plus de 3 ans à des violences sécessionnistes.

Selon les mêmes sources, l’engin explosif, actionné à distance, aurait été placé sur les lieux pendant la nuit précédente par des activistes de l’indépendance des régions d’expression anglaise.

Quelques heures plus tôt, deux attaques simultanées, toujours attribuées à des séparatistes, sont survenues nuitammentà la brigade de gendarmerie et au commissariat de la ville de Galim (Ouest) frontalière du Nord-Ouest. Ici, ce sont deux agents de la police, deux femmes gendarmes et un civil gardé à vue, qui ont trouvé la mort alors qu’au moins deux autres personnes étaient grièvement blessées.

À en croire un responsable de la sécurité en service dans la ville la vingtaine d’assaillants, lourdement armés, sont arrivés sur des motos après avoir réussi à paralyser la ligne d’approvisionnement en électricité. Ils ont, après leur forfait, repris la direction de la région du Nord-Ouest en emportant plusieurs armes et des munitions.