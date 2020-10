Cameroun : Paul Biya suspend la taxation sur les téléphones

Le président camerounais a demandé à son gouvernement de suspendre les nouveaux droits de douane prévus pour les appareils téléphoniques.Les usagers et plusieurs membres de la société civile obtiennent gain de cause. Ils s’étaient levés contre cette mesure du ministère des Postes et des Télécommunications. C’est une réforme qui viserait à mettre fin aux manœuvres frauduleuses de certains importateurs de téléphones et tablettes numériques. Elle prévoyait notamment le payement d’une taxe douanière de 33,05% du prix d’achat de l’appareil.

Le président Paul Biya a alors arbitré en faveur des usagers. Il a demandé hier lundi à son Premier Ministre de « faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés ».

Par ailleurs, le chef de l’Etat a demandé « un mécanisme plus approprié de recouvrement desdits droits de douanes et autres taxes ».