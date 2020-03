Cameroun: l’ONU appelle les séparatistes à un cessez-le-feu

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelle groupes armés sécessionnistes des régions camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NO/SO) à suivre l’exemple des Forces de défense du Cameroun méridional (Socadef), qui a décrété un cessez-le-feu temporaire unilatéral et provisoire afin de faciliter la lutte contre le coronavirus.Dans un communiqué parvenu vendredi à APA, il se félicite de cette initiative, réitérant par ailleurs son appel à un dialogue qui traitera de toutes les questions pertinentes dans les zones anglophones du pays, et qui mettra fin à la violence et aux souffrances humaines.

António Guterres a en outre renouvelé la disposition de l’ONU à aider les autorités et le peuple camerounais à parvenir à une paix durable dans cette partie du pays.

Cette réaction intervient en effet au lendemain de l’annonce, par le Socadef, qui revendique sa présence dans 9 des 13 circonscriptions des régions anglophones, d’un arrêt des combats pour une période de 14 jours à partir de dimanche prochain, relativement à la croisade de l’instance internationale contre le Codiv-19.

Ce groupe armé s’est par ailleurs dit disposé à engager des pourparlers avec le pouvoir de Yaoundé pour la mise en œuvre de la suspension des combats, ladite milice gardant néanmoins ses positions actuelles sur le terrain.