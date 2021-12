Cameroun: le numérique universitaire

Le chef de l’État Paul Biya à, dans le souci d’assurer la transformation numérique des universités de son pays le Cameroun, à travers la digitalisation, des enseignements et des activités académiques, a mis sur pied un projet moderniste dénommé l’E-Nationl Higher Edication Network.

Le projet ENHEN dont l’accord-cadre de la mise en œuvre avec l’appui technique et financier de la République populaire de Chine, a été signé le 18 juin 2015 à Beijing par le Ministre camerounais de l’Économie et le ministre chinois du commerce, vise à accélérer la transformation du numérique universitaire au Cameroun.

En effet, l’éducation de l’université camerounaise de 3èm génération, a pour objectif d’une part de donner une meilleur visibilité cybernétique aux universités du pays, et d’autre part, l’appropriation et la généralisation des nouveaux modes d’enseignement et d’apprentissage basé sur les TICE (E-Lrarning).

Le projet ENHEN, qui est dans sa première phase du processus d’édification de l’Université Numérique du Cameroun, a pour objectifs :

– La mise en place dans les universités des infrastructures matérielles notamment réseaux informatiques et de télécommunications, centres de données et immatérielles administration et e-learning performants;

– La facilitation de l’accès des étudiants aux terminaux numérique;

– Le développement des compétences indispensables à la transformation numérique de l’Université camerounaise.

A en croire le gouvernement, ce projet ENHEN, est la seule solution à la modernisation de l’enseignement supérieur et universitaire au Cameroun.

Pour rappel, sur le plan général, le numérique universitaire, vise premièrement à mettre l’accent sur les méthodes pédagogiques déployées à l’université par les enseignants en cours magistral et en travaux pratiques. Il s’intéresse en suite à l’utilisation du numérique par les enseignants, pendant et en dehors des heures de cours, comme facteur explicatif des méthodes pédagogiques mises en place. La notion d’Université numérique, est relativement large. Au-delà de l’enseignement à distance en utilisant le courrier électroniques et webcam, elle recouvre tous les systèmes pédagogiques.