En conférence de presse jeudi 4 mars à Yaoundé, le chanteur congolais Koffi Olomide a indiqué qu’il réserve au public camerounais, de belles surprises au Katios Night-Club.

Devant la presse, le Grand Mopao s’est ‘exprimé au sujet de sa présence au pays de son ami Samuel Eto’o. La star de la rumba congolaise a indiqué : « je viens ici depuis que j’ai pratiquement 32 ans. Je suis ici pour l’anniversaire du Katios et j’espère que cela se passera bien à tous les niveaux ».

Et d’ajoute : « Je suis un simple ingrédient pour cette collaboration. J’ai opté pour le silence, je ne fais plus de sorties médiatiques, car je prépare la sortie de mon prochain opus qui est prévue pour le 27 novembre prochain. Je suis actuellement à Paris pour finaliser cette création, je vais rester 4 jours au Cameroun puis retourner en studio à Paris », à savoir le chanteur et guitariste Antoine Agbepa alias Koffi Olomidé.

Le patron du quartier Latin International, a au cours de cette conférence de presse au restaurant le Colisée qui a servi le cadre, annoncé qu’a partir du 18 mai 2021, il serait en tournée africaine jusqu’au 17 août 2021. A en Croire le vieux quadra Karaman, son prochain opus à plusieurs featuring avec des artistes de renom notamment Tiwa Savage , Daphnée , Davidio.