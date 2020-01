Cameroun: Alerte à la variole du singe à l’Est (représentation)

La délégation régionale de la Santé publique de la région camerounaise de l’Est a déclenché une veille sanitaire dans tous les districts du secteur dans la zone, à la suite d’un cas de décès des suites variole du singe, encore appelée «monkey pox», survenu dans la localité d’Ayos située à une centaine de kilomètres de la capitale, Yaoundé.Sans indiquer si d’autres cas avaient été notifiés, ledit service alerte les différentes formations sanitaires, ainsi que les agents de santé communautaire, quant à la dangerosité du « monkey pox » virus auquel les enfants sont les plus vulnérables, et qui se transmet à l’humain par les animaux via un contact direct ou indirect, se manifestant par ailleurs par la fièvre, une éruption cutanée pustuleuse généralisée ainsi que des difficultés respiratoires.

La dernière alerte à la variole du singe au Cameroun remonte à mai 2018 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où le système de surveillance épidémiologique avait enregistré, quelques semaines auparavant, des cas de contamination humaine à cette maladie virale réputée très contagieuse.