Le Tout-Puissant Mazembe a tenu son rang ce mercredi en Ligue des Champions de la CAF. Pour le compte du match retour des Seizièmes de finale, les Corbeaux recevaient l’AS Bouenguidi du Gabon. A Kamalondo, sous une pluie qui s’est invitée à la fête, Mazembe ne s’est pas fait prié en présence du Chairman Moïse Katumbi.

Dès le premier quart d’heure, Mayombo déboulait à gauche pour servir Thomas Ulimwengu qui catapultait la balle au fond des filets d’un coup de tête rageur (1-0, 15e). Le match perdait son rythme entre un Mazembe sûr de garder son avance et des visiteurs qui n’y arrivaient pas. Et comme pour confirmer sa supériorité, Tandi Mwape marquait le but du break juste avant la pause (45+2e, 2-0).

En deuxième période, Pamphile Mihayo décidait de faire tourner et garder le rythme. En fin de match, Djoe Boussougou réduisait le score, 2-1 sans conséquence pour les locaux. Mazembe se qualifie pour la phase de groupes et tient son son rang.