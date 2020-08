Après l’arrêt de toutes ses compétitions à cause de la pandémie de covid-19, la Confédération Africaine de Football (CAF), a annoncé mercredi 19 août 2020, la reprise des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), dès le mois de novembre prochain.

L’annonce a été faite à travers un courrier adressé à toutes les fédérations membres de l’instance dirigeante du football africain. Toutefois, l’instance faîtière du football africain insiste sur le respect des mesures barrières à la reprise des éliminatoires.

Par ailleurs, la CAF a tenu à préciser que les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN se joueront entre le 9 et 17 novembre, pourtant programmées au mois de mars dernier.

En revanche, précise-t-elle, les 5è et 6è journées devront se jouer au mois de mars 2021, soit entre le 22 et le 30. Ce, à quelques mois de la phase finale prévue au Cameroun au mois de juin.

Pour rappel, la RDC, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-Cameroun 2021, occupe la troisième place de son groupe avec 2 points, derrière le Gabon (4 pts) et la Gambie (4pts).