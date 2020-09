CAF : la saison 2020-2021 des clubs débute en novembre

Le premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) se jouera du 20 au 22 novembre, a annoncé mardi l’instance continentale.La manche retour est prévue une semaine plus tard, du 27 au 29 novembre, informe la CAF sur son site internet.

Elle précise en outre que la première fenêtre d’inscription à ces compétitions est fixée du 21 octobre au 5 novembre tandis que la deuxième est programmée du 6 au 19 novembre.

A cause de la pandémie de Covid-19, l’instance faîtière du football africain accuse un grand retard pour terminer ses compétitions de la saison 2019-2020. Ainsi, a-t-elle décidé de programmer dans ce mois de septembre les demi-finales de la Ligue africaine des champions et de la Coupe CAF.

Pour celle-ci, les matchs auront lieu au Maroc, le 22 septembre, avec l’affiche Pyramids FC (Egypte)-Horoya AC (Guinée) qui se jouera au complexe Mohamed V de Casablanca. Le derby marocain RS Berkane-HUSA aura lieu pour sa part au stade Prince Moulay-Abdallah, à Rabat.

Le même stade abritera la finale de cette compétition le 27 septembre, selon la même source qui précise que tous les matches se joueront à huis clos.

Concernant la Ligue des champions, la CAF a décidé de faire jouer les matchs en aller et retour, sur la base du nouveau calendrier validé par son comité d’urgence. Les manches aller seront disputés les 25 et 26 septembre 2020 au Maroc, et les matches retour les 2 et 3 octobre en Egypte, concernant les rencontres entre Wydad et Al Ahly, Zamalek et Raja de Casablanca.



La finale de cette compétition aura lieu sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine, ajoute la Confédération africaine de football. « Un appel à candidatures a été lancé à l’attention des fédérations membres, à l’exclusion de l’Egypte et du Maroc, pour l’organisation de ladite finale en match unique », précise-t-elle.



Les fédérations membres de la CAF, qui sont désireuses d’organiser la finale, doivent présenter un dossier de candidature comprenant le lieu du match et la garantie gouvernementale obligatoire au plus tard le 17 août.



« Cependant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match unique se jouera soit en Egypte, soit au Maroc, le 16 ou le 17 octobre 2020 », indique la CAF.