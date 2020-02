CAF: la « mission » de la Fifa en Afrique s’achève

La Fifa, qui avait dépêché en Afrique sa secrétaire générale Fatma Samoura en août dernier pour superviser la Confédération africaine (CAF) secouée par plusieurs polémiques et des problèmes de gouvernance, a achevé sa « mission » de six mois, a annoncé l’instance dimanche.

« La mission de six mois convenue entre la Fifa et la CAF pour aider à accélérer la mise en œuvre du processus de réforme au sein de l’organe directeur africain s’est achevée avec la remise d’un ensemble de conclusions, recommandations et propositions », a écrit la Fédération internationale dans un communiqué.

Samedi, le président de la Fifa Gianni Infantino a présenté plusieurs de ces mesures à Rabat (Maroc) en marge du comité exécutif de la CAF, reposant sur « trois piliers: « l’arbitrage, les investissements et le développement des compétitions ».

Principale proposition pour accroître la compétitivité du football africain à l’échelle planétaire préconisée par M. Infantino, l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) « tous les quatre ans » au lieu de deux actuellement.

« Bien sûr, à condition que les revenus qu’on perd soient compensés. On s’occupe de ça et, si on travaille ensemble, on ne va pas seulement doubler les revenus de la CAN mais on va les multiplier par 4 ou par 6 en présentant un produit pas seulement à l’Afrique mais au monde », a-t-il promis.

Le patron de l’instance suprême du football mondial a également évoqué « la création d’une nouvelle compétition de clubs panafricaine », une « super ligue » avec notamment 20 clubs « membres permanents ».

data-ad-slot="2140806877">