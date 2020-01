CAF-C2: DCMP s’est incliné devant Zanaco à Lusaka sur un score de 2-1

Le club de Kinshasa Daring Club Motema Pembe (DCMP), a été renversé ce dimanche 26 janvier à Lusaka, par Zanaco, mais reste en course pour la qualification.

Les immaculés ont longtemps mené au score avant de se faire rejoindre puis battre par les Zambiens (2-1) dans cette affiche de la 5ème journée de la phase de groupes.

Jimmy Bayindula était l’auteur du but des vert et blanc de Kinshasa à la 7ème minute de cette rencontre. Trouvé en profondeur sur une transversale de Willian Likuta, l’ailier gauche a fixé le gardien adversaire avant de marquer après une course de plus de 20 mètres.

Zanaco dominateur dans cette rencontre est parvenu à égaliser sur une frappe à bout portant dans la surface de DCMP à la 82ème minute. À force de subir, la défense des congolais a fini par craquer dans les ultimes minutes du match pour le wining goal des locaux.

Avec ses 7 points, le club Kinois négociera sa qualification lors de la dernière journée au stade des Martyrs. Ce sera contre Esae du Bénin.