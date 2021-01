Bouenguidi Sports, club gabonais, affrontera le Tout Puissant Mazembé de Moïse Katumbu dont l’unique évocation du nom fait trembler. Mazembé n’est pas n’importe club.

C’est dans la mythique ville de Lubumbashi, où le Tout Puissant Mazembé et le cuivre font la pluie et le beau temps, Bouenguidi Sports le représentant du gabonais à la ligue africaine des champions de football livrera l’une de ses batailles les plus historiques.

Fondé en 1939, le Tout Puissant Mazembe basé à Lubumbashi en RD Congo possède l’un des plus beaux palmarès du football africain avec cinq Ligues des champions de la CAF (1967, 1968, 2009, 2010, 2015), trois Supercoupe de la CAF, une Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe (1980) ainsi que deux Coupe de la confédération (2016, 2017).

En revanche, Sports est un poussin devant ce « goliath ». Fondé en 2016, donc il y a 4 ans seulement, dans la ville de Koula-Moutou, capitale de la province de l’Ogooué Lolo (centre), Bouenguidi Sports a joué une demie saison en première division du championnat national gabonais de football 2019-2020. Il a été propulsé sur la scène continentale pour avoir engrangé le plus grand nombre de points 7 journées après l’interruption du championnat à cause de la pandémie du Covid-19.

Au match aller à Libreville, le club gabonais n’a pas coulé. Au contraire, il a tenu tête contre cet ogre qui brûlait d’appétit pour le broyer. Résultat final (1-2) en faveur de Mazembé.

A Lubumbashi, le coach de Bouenguidi a dit qu’il n’a rien à perdre. Il se lancera dans un jeu ouvert pour espérer faire tomber goliath. Une stratégie qui pourrait produire un effet contraire car Mazembé c’est le collectif et les individualités capables de tout.