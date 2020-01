CAF AWARDS 2019 : le congolais Moïse Katumbi élu président de club de l’année

Le président du club congolais TP Mazembe a été élu mardi 7 janvier dernier, président de club de l’année 2019 aux CAF Awards qui se sont déroulés à l’hôtel Albatros Citadel Sahl Hasheesh à Hurghada.

Le tout puissant Katumbi a dédié son trophée à la population de Beni qui meurt chaque jour par les groupes armés opérant à l’Est de la RDC.

« Je suis très honoré par cette récompense. Sincèrement merci au président de la CAF et à son comité, au président de la FIFA et spécialement à ma sœur Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA. Je ne peux aucunement oublier les supporteurs du TPM en pareille circonstance. Je dédie ce trophée à mes frères et sœurs de Béni qui meurent chaque jour. Que Dieu bénisse le football africain », a lancé le patron du TP Mazembe.

Le tout puissant Moïse Katumbi a été félicité par l’ancien Premier ministre congolais Matata Ponyo proche de de l’ancien président Joseph Kabila.

Félicitations à Moise Katumbi pour avoir été désigné meilleur dirigeant sportif africain de l’année. Il le mérite parce que Mazembe est l’un des meilleurs clubs africains. Ceci prouve que les congolais sont aussi capables d’être des meilleurs aux niveaux africain et mondial.

L’Afrique a couronné, à travers cette cérémonie, ses meilleurs acteurs et actrices de l’année, après deux jours de célébration du football africain entre le Caire et Hurghada.

C’est l’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané qui a remporté le prix de joueur africain de l’année, tandis qu’Asisat Oshoala (Nigeria & FC Barcelone) a été élue joueuse africaine de l’année.

Les lauréats de la soirée

Joueur interclubs africain de l’année

Youcef Belaïli (Algérie & Espérance Tunis / Ahli Jeddah)

Jeune talent africain de l’année

Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund)

Équipe nationale féminine africaine de l’année

Cameroun

Équipe nationale masculine africaine de l’année

Algérie

But de l’année

Riyad Mahrez (Algerie)

Prix spécial

Kodjovi Obilale (Togo)

Entraîneur africain de l’année pour le football féminin

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Entraîneur africain de l’année pour le football masculin

Djamel Belmadi (Algérie)

Fédération africaine de l’année

Égypte

Président de club de l’année

Moïse Katumbi (TP Mazembe)

Joueuse africaine de l’année

Asisat Oshoala (Nigeria & FC Barcelone)

Joueur africain de l’année

Sadio Mané (Sénégal & Liverpool)