La Fédération gabonaise de Football (FEGAFOOT), a dans un communiqué parvenu à notre rédaction, affirme que l’audition par visioconférence de la Fédération congolaise de football (FECOFA) et de la FEGAFOOT a eu lieu respectivement à 10H30 GMT et 11 GMT.

Il sied de noter que, La FEGAFOOT) a été obligée de démentir une rumeur persistante selon laquelle le Gabon a sollicité auprès de la Confédération africaine de football (CAF), un report de l’audition prévue ce jour par visioconférence dans l’affaire de l’international gabonais Kanga Guelor qui oppose le Gabon à la RD Congo.

La FEGAFOOT se dit étonnée par cette cabale. Plusieurs sites d’informations de la RDC ont diffusé cette information. D’autres soutiennent que le Gabon a brillé par une absence coupable lors de cette audition.

Pour rappel, la RD Congo et le Gabon, se disputent le joueur. Pour les congolais, le footballeur est son joueur volé par le Gabon en lui attribuant des faux papiers. Le Gabon reconnaît que Kanga Guelor est d’origine congolaise mais qu’il a acquis sa nationalité gabonaise selon le code civil Gabonais et en respectant les lois de la CAF et de la FIFA en la matière.