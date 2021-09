Cabo Verde : 20 millions d’euros de la Bad pour la modernisation de l’administration

La Banque africaine de développement (Bad) a octroyé un prêt l’archipel pour notamment lui permettre de mettre en œuvre son Programme de gouvernance électronique.Sur le continent noir, Cabo Verde est cité en exemple comme un modèle de démocratie et de bonne gouvernance. Une réputation que cette ancienne colonie portugaise voudrait bien sauvegarder.

Le prêt de la Banque africaine de développement (Bad) constitue « la première phase d’une opération d’appui budgétaire programmatique couvrant les exercices 2021 et 2022, avec un financement indicatif global de 40 millions d’euros », précise l’institution financière dans un communiqué reçu ce jeudi à APA.

Les objectifs poursuivis par les autorités cabo-verdiennes sont l’amélioration de l’efficacité numérique pour une meilleure prestation de services publics, la modernisation de l’administration, la transparence et l’augmentation des investissements du secteur privé.

Pour Marie-Laure Akin-Olugbade, Directrice Générale de la Bad pour l’Afrique de l’Ouest, « investir dans la gouvernance électronique est non seulement un moyen de mieux rendre service aux citoyens dans un contexte de distanciation sociale, mais c’est également crucial afin de stimuler le secteur des TIC et promouvoir la diversification de l’économie, tout en soutenant les efforts de reprise post‑Covid ».

Cabo Verde cherche, indique le document, à accroître la qualité et l’efficacité des opérations internes de l’administration publique, notamment en fournissant des services publics de meilleure qualité et plus diversifiés aux entreprises et autres usagers.

Le renforcement de la gouvernance électronique, souligne la Banque africaine de développement, devrait améliorer l’accès des citoyens aux services publics grâce à la mise en place d’un guichet administratif unique offrant des données, une connectivité et des transactions sécurisées.

Ce type de gouvernance, ajoute la source, recèle un grand potentiel d’amélioration de la transparence et de réduction de la corruption, notamment lorsque sont adoptées des approches de données ouvertes ou des fonctionnalités de participation électronique.

A Cabo Verde, la lutte contre la Covid-19 a accéléré « la nécessité de poursuivre la numérisation de l’administration (pour) élargir l’offre de services administratifs ». Car, mentionne le communiqué, les mesures restrictives ont mis en lumière les conditions de travail des fonctionnaires et la nécessité de mieux structurer le service public pour y insuffler davantage d’équité – en mettant l’accent sur l’égalité des sexes – et de motivation.

Quant à la cyberéconomie, explique la Bad, les confinements ont donné de l’importance aux transactions et à l’identification numériques afin que les entreprises puissent conserver et/ou développer leurs activités. Ils ont également préparé le terrain pour le développement d’un secteur des TIC capable de produire des services et produits numériques aptes à améliorer la productivité et la compétitivité.

La numérisation participe du développement du secteur privé cabo-verdien parce que « pour les entreprises, un écosystème d’appui plus efficace réduirait les coûts de transaction et favoriserait la compétitivité ».

Cet écosystème, soutient l’institution financière, est important pour les sociétés opérant sur plusieurs îles. La géographie de l’archipel (neuf îles habitées) représentant une contrainte majeure à la croissance des entreprises

De plus, la numérisation favoriserait également un développement potentiel du secteur des TIC dans les domaines de l’externalisation, des opérations d’appui et du développement de logiciels, avance la Bad. Elle faciliterait, entre autres, l’enregistrement de nouvelles sociétés, la déclaration de l’impôt sur les sociétés, la demande de licences publiques, les processus d’appel d’offres pour les marchés publics.

Enfin, note la Banque africaine de développement, la perspective d’une reprise économique à moyen terme repose également sur la nécessité de diversifier l’économie du pays dépendante du tourisme, en investissant dans le potentiel de croissance du secteur des TIC, tel que ciblé par la stratégie nationale de développement du gouvernement.