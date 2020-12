Pour Clément Kanku député honoraire du Kasaï Central,« rejeter l’invitation d’un Président de la République pour la mise en place de l’Union sacrée serait un acte de haute trahison de la part des députés nationaux ».

Selon le président national du Mouvement pour le Renouveau (MR), « il est un privilège et un honneur exceptionnels que les Députés nationaux ne partagent qu’avec une seule personne dans le pays, le Président de la République. Eux seuls, le Président de la République et les députés nationaux, représentent la Nation conformément à la Constitution et aucune autre personne en dehors d’eux, fut-elle une autorité morale.

« Le fait qu’ils aient été présentés aux élections par un parti ou un regroupement politique n’y change absolument rien », insiste sur le faite que « les Députés nationaux n’ont pas d’ordre à recevoir de qui que ce soit entant que représentant du peuple » explique député honoraire du Kasaï Central Clément Kanku.

Il indique cependant qu’ « ils ne sont redevables qu’envers la Nation et les intérêts de celle-ci prévalent sur les intérêts égoïstes de leurs partis, regroupements politiques ou autorités morales ».

Pour lui, « refuser de rejoindre l’Union sacrée de la nation pour réfléchir sur l’état et l’avenir de la nation leur lancée par le Président de la République dans un discours à la nation juste pour plaire à quelques individus sans mandat de la Nation et à leur autorité morale serait un acte de haute trahison de la part des femmes et des hommes élus pour représenter cette nation.»