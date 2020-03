Burkina: Simon Compaoré confirmé président du parti au pouvoir

L’ex-ministre d’Etat et ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré a été confirmé président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, au pouvoir), à l’issue du 3e congrès ordinaire du parti, tenu les 6 et 7 mars dans la capitale burkinabè, a appris APA dimanche de source proche de la formation politique.M. Compaoré qui assurait l’intérim de la présidence du MPP, après la mort du défunt président de l’Assemblée nationale Salifou Diallo, dit vouloir mettre son mandat sous le signe de la conviction, de la combativité et de la confirmation.

Simon Compaoré a été ministre d’Etat dans les deux premiers gouvernements de Paul Kaba Thiéba (Premier chef de gouvernement nommé par le président Roch Kaboré).

Il a été co-fondateur du MPP en mars 2014, avec Roch Marc Christian Kaboré, Salifou Diallo et bien d’autres camarades, tous démissionnaires du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti de l’ancien président du Faso, Blaise Compaoré.

De 1995 à 2012, M. Compaoré a été le maire de Ouagadougou, sous la bannière du CDP.

Le 3e Congrès qui l’a porté à la tête du MPP a donné l’occasion de faire le bilan des activités réalisées durant le mandat de trois ans du Bureau politique national.

Selon le président du MPP, les membres du BNP sont «aptes à engager de belles perspectives pour notre parti en cette veille des échéances électorales du 22 novembre 2020».

