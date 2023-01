Burkina : Le capitaine Traoré annonce un « cadre de concertation pour la refondation de la Nation »

Le Président de la Transition a promis de lutter contre la corruption.A l’occasion du nouvel an, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé, samedi, la tenue d’un « cadre de concertation » pour définir les modalités d’une gouvernance vertueuse.

« Il y aura un cadre de concertation que le Premier Ministre [Me Apollinaire Kyelem de Tambèla] va bientôt lancer, pour la refondation de la Nation. Il faut réformer totalement notre système de gouvernance », a affirmé le chef de l’Etat.

Ibrahim Traoré a dit être engagé dans un « processus intense contre la corruption et de biens mal acquis ». C’est pourquoi il a donné « carte blanche » à la justice et aux contrôleurs pour mener la lutte contre la corruption, parce que « la gouvernance a longtemps piétiné » au Burkina. Il s’est réjoui de voir que cela peut se sentir déjà sur le terrain. « Je les encourage à continuer le travail et à pouvoir nous aider à changer notre système de gouvernance », a insisté le président Traoré.

Depuis avril 2022, les autorités militaires ont instruit les audits de vingt-trois institutions dont la Présidence du Faso, le parlement, l’armée etc. Ceux de la présidence et de l’Assemblée nationale ont pris fin et les rapports transmis aux autorités.