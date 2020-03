Burkina: la lutte contre les inégalités au cœur de la stratégie nationale genre 2020-2024

Le ministère burkinabè de la Femme et ses partenaires ont validé le nouveau projet de la Politique nationale genre (PNG) 2020-2024, dont l’objectif principal, selon les acteurs, est de lutter contre les inégalités, a constaté APA samedi à Ouagadougou.«La question de la prise en compte du genre dans le processus du développement demeure une priorité pressante dans le Plan national de développement économique et social (PNDES, référentiel de développement)», a affirmé la représentante de la ministre en charge de la Femme, Congo Hariguietta, par ailleurs chargée de missions dudit département.

Mme Congo s’exprimait à Ouagadougou, à l’occasion de l’atelier national de validation du projet de la stratégie nationale genre 2020-2024.

Selon elle, la PNG se fonde sur des engagements internationaux, régionaux et nationaux pris par le Burkina Faso qui vise à terme, la construction d’une «société débarrassée de toutes les formes d’inégalités et d’iniquités de genre et qui assure à l’ensemble de ses citoyens et concitoyennes, les sécurités essentielles pour leur épanouissement social, culturel, politique et économique».

La chargée de mission a rappelé que le lancement du processus d’élaboration de la nouvelle Stratégie nationale genre (SNG) s’est déroulé le 3 décembre dernier et que ses grands axes et orientations ont été formulés pour la promotion du genre dans les cinq prochaines années.

Hariguietta Congo a affirmé que les résultats attendus de la rencontre constituent un enjeu stratégique et un tournant décisif pour la promotion du genre et a invité les participants à un examen sans complaisance du document soumis à leur appréciation.

La représentante de la ministre en charge de la Femme a rappelé que les prochaines étapes à l’issue de l’atelier de validation, sont entre autres, la prise d’un arrêté pour l’adoption du document de la SNG, l’élaboration d’une stratégie de communication et d’un plan d’action triennal 2020 -2022, la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du projet.

