Burkina: 11 terroristes abattus et 2 passagers tués à l’est

Onze assaillants ont été abattus et deux passagers d’un car de transport en commun mortellement atteints, suite à l’attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre la brigade de gendarmerie de Tanwalbougou, dans la région de l’est du Burkina Faso, a APA mardi de sources basées dans la localité.Selon les mêmes sources, c’est la riposte des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui a permis de tuer les 11 terroristes et de saisir des motos, de l’armement et un poste émetteur/récepteur.

L’attaque, précise-t-on, a eu lieu lundi matin, aux environs de 9 heures, lorsque le car qui transportait les passagers est arrivé au niveau de la brigade de gendarmerie, visée par les assaillants.

Quatorze passagers auraient été blessés après que leur car, de passage devant la gendarmerie, a été atteint par les balles. Les blessés sont admis au Centre hospitalier régional de Fada N’Gourma (capitale de la région de l’est du Burkina).

Ces dernières semaines, des individus armés se signalent régulièrement sur l’axe Tanwalbougou-Kantchari qui est le prolongement de la Route nationale n°4 Ouagadougou-Fada N’Gourma-Frontière du Niger.