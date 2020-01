Buhari réaffirme son engagement pour la paix en Afrique de l’ouest

Publié le 06.01.2020 à 17h18 par APA











Le président nigérian Muhammadu Buhari a réitéré son désir d'assurer la paix, le progrès, la prospérité et la stabilité dans la région ouest-africaine.Recevant dimanche à Abuja le président élu de la Guinée-Bissau, M. Umaro Muhktar Sissoco Embalo, qui est arrivé au Nigéria dans le cadre d'une « visite de remerciement », M. Buhari a déclaré : « Sans stabilité, il ne peut y avoir de développement. Nous ferons tout ce qu'il faudra pour stabiliser la sous-région ». Buhari a félicité le président sortant, Jose Mario Vaz, qui était candidat aux élections et qui a soutenu Embalo au deuxième tour du scrutin « dans l'intérêt de la paix et de la stabilité ». Il a déclaré que l'histoire se souviendra du président Mario Vaz comme étant celui qui a mis l'intérêt national au-dessus du sien, soulignant qu'il se souciait de la paix dans la région. Les médias locaux ont rapporté lundi que le président nigérian a exprimé son souhait que les deux pays travaillent ensemble pour le bien de leurs peuples et réitéré sa vision de la paix, du progrès et de la prospérité en Afrique de l'ouest. Embalo, homme d'affaires devenu homme politique, a été Premier ministre de la Guinée-Bissau sous le président sortant Jose Mario Vaz entre 2016 et 2018. Il était membre du Parti africain indépendant pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC). Il a quitté cette formation pour fonder le Mouvement pour une alternative démocratique (MADEM-G15), sur la bannière duquel il s'est présenté et remporté l'élection présidentielle.

Embalo a félicité le président Buhari pour son soutien lors de la présidentielle et a exprimé sa gratitude pour la disponibilité chaleureuse et amicale du Nigéria envers lui et le peuple de son pays.

Il a informé le leader nigérian qu’il l’avait choisi pour être l’invité d’honneur lors de sa prestation de serment, prévue le mois prochain et pour lequel il a reçu l’assurance du président Buhari qu’il ferait tout son possible pour être présent à cette cérémonie.