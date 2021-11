Le chef du gouvernement Sama Lukonde a sollicité de la représentation nationale un délai de 48 heures afin de répondre aux préoccupations des députés nationaux soulevées lors du débat général sur le projet de loi des finances de l’exercice 2022.

Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukondé a présidente l’économie du projet de loi des finances 2022, devant les députés nationaux lez lundi 15 novembre 202. Après cette prestation, les élus ont soulevé plusieurs problèmes.

Si certains ont salué l’ambition du gouvernement qui envisage de mobiliser 10 milliards USD, d’autres députés nationaux par contre ont dénoncé la répartition faite dans ce projet où le fonctionnement des institutions prend une part importante. Ils estiment qu’avec la guerre de l’Est et l’état de siège, il est plus que nécessaire pour la représentation qui est l’autorité budgétaire d’allouer une grande partie du budget à la sécurité et à la défense de la République Démocratique du Congo.

Pour rappel, ce projet de loi des finances est évalué à 20 682,6 milliards de Francs congolais (CDF), soit un taux d’accroissement de 41,5% par rapport au budget initial de l’exercice 2021 chiffré à 14 620,5 milliards de CDF.