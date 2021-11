Le ministère de la Culture & Arts et la DGRAD, ont résolu de fiscaliser « toutes les diffusions des œuvres culturelles et artistiques émises dans des chaînes en ligne YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, twitter, etc… », Renseignent le document annexe sur la loi des finances 2022 émanant du Budget.

Le premier ministre Sama Lukonde, compte ainsi réaliser autour de 620.000 dollars, au bas mot, dans le secteur de culture &Arts ou il va fiscaliser les œuvres des artistes congolais. Sans les citer nommément, les artistes musiciens seront, sans doute, les premiers contribuables ciblés. Pourtant, le gouvernement est resté indifférent aux calvaires que vivent les groupes musicaux pour se produire en Europe.

Des groupes d’anciens zaïrois en européen, se sont constitués en kermesse et s’activent dans des propos menaçants et autres voies de fait, sur fonds de revendications politiques, afin de dissuader producteurs, gérants des salles de spectacles, sinon des préfets de police à annuler des productions des groupes musicaux congolais.

Les chanteurs congolais notamment Werrason, Koffi, Fabregas, Héritier Watanabe en ont fait les frais. La seule réaction de Kinshasa, en fait, du secrétariat général de la Culture & Arts aura été de supprimer de l’arsenal de ses actes générateurs des recettes, les droits de l’Etat sur les recettes des productions artistiques à l’étranger… pour étendre l’assiette fiscale aux diffusions des œuvres culturelles et artistiques émises dans des chaînes en ligne YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, etc., twitter.

Les chanteurs qui ont pris coutume de faire sponsoriser leurs tubes pour réaliser plus des vues et des auditeurs doivent revoir leur stratégie sinon ils recevraient une facture bien salée de la DGRAD et du ministère de la Culture, comme service d’assiette.

Au mois d’octobre dernier, Fallu Ipupa était crédité de 541.218 auditeurs sur la plateforme de streaming Spotify, loin devant Koffi Olomide, Gaz Mawete et Innocent Balume dit Innoss’B.