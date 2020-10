Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga, a présidé Mercredi, à l’immeuble du Gouvernement, une séance de travail dans le cadre de la préparation du Budget 2021. Tous les ministres titulaires présents à Kinshasa y ont pris part ; les ministres empêchés ont été représentés par leurs Vice-Ministres.

Selon le Vice 1er Ministre, Ministre du Budget Jean Baudouin Mayo qui a fait le point de cette séance, il avait été demandé au Premier Ministre ILUNGA ILUNKAMBA, lors du dernier Conseil des Ministres en date, d’assurer la Coordination de l’élaboration de ce Budget 2021, avec chaque ministère pour prendre en compte et arbitrer toutes prévisions en termes de recettes et de dépenses, avant son adoption par le Conseil des Ministres.

« Cette réunion fait suite à la décision qui a été prise au niveau du Conseil des ministres lors de l’examen de la préfiguration du budget 2021. Il avait été demandé au Premier ministre d’assurer la coordination, de réunir les différents membres du Gouvernement pour que chacun puisse voir ce qui a été prévu pour son secteur tant en termes des recettes que des dépenses. Et ainsi, le premier ministre nous a demandé de prendre toutes les remarques et les observations ainsi que les contributions de collègues, membres du Gouvernement pour que rapidement nous puissions sortir le projet de loi budgétaire ainsi que tous ces annexes, qui seront présentés au prochain Conseil des ministres. Le Gouvernement adoptera ce projet de loi certainement le vendredi de la semaine prochaine. Le projet de loi sera transmis comme d’habitude par le Premier ministre à l’Assemblée nationale. Et il le déposera lui-même pour l’examen par les députés ainsi que par les Sénateurs », a dit Mayo à l’issue de la réunion.