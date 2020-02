Brexit: les principaux acteurs de la saga

Chacun à leur manière, ils ont pesé sur le cours de l’histoire du Brexit, qui a pris effet vendredi soir. Voici les principaux personnages de la saga.

– David Cameron

Premier ministre pendant six ans à partir de 2010, il restera dans l’histoire celui par qui le Brexit est arrivé, alors qu’il y était opposé. En déclenchant le référendum de 2016, il espérait calmer la frange eurosceptique de son parti conservateur et contrer la montée du mouvement europhobe et anti-immigrés Ukip, alors emmené par Nigel Farage. Après avoir fait campagne pour le maintien – avec moins d’entrain que le camp des Brexiters – il n’a d’autre choix que de démissionner le lendemain du référendum où le Royaume-Uni a voté à 52% pour le retrait de l’Union européenne. Désormais retiré de la vie politique, il a assumé sa décision mais exprimé ses regrets, tout en refusant d’endosser la responsabilité de « tout ce qui a suivi ».

– Nigel Farage

Controversé et gouailleur, cet ancien trader de 55 ans fait figure d’infatigable apôtre du Brexit. Adepte des coups médiatiques, il quitte la tête de l’Ukip, qu’il a co-fondé, quelques jours après le référendum. L’impasse politique qui suit le pousse à revenir au front et à prendre en avril 2019 la tête du Parti du Brexit, qui arrivera en tête des élections européennes deux mois plus tard. Elu sans discontinuité député d’une Union européenne qu’il aura sans relâche dénigrée, il n’est jamais parvenu à se faire élire à Westminster.

– Theresa May

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});