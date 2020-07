Brazzaville : le conflit RDC Zambie au menu des échanges entre F.Tshisekedi et D. Sassou

Le chef de l’Etat congolais Félix Tshisekedi s’est entretenu avec son homogolue Denis Sassou Nguesso sur le dossier de la présence des troupes zambiennes sur le sol congolais.

Un mini-sommet est en gestation. Il réunira les deux pays en conflit (RDC et Zambie), le Zimbabwe qui assure la présidence de la SADC et le Congo-Brazzaville (présidant actuellement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs -CIRGL).

Depuis quelques mois, un contentieux frontalier oppose la RDC et la Zambie. Les populations locales et les élus du coin dénoncent la présence, sur le territoire congolais, de l’armée zambienne.

Si la Zambie nie toujours les faits, Kinshasa hausse, de plus en plus, le ton et exige un retrait inconditionnel.N’eût-été la médiation régionale, on a failli, de peu, assister à un affrontement militaire entre les armées de deux pays. Les autorités de Brazzaville sont à la manœuvre pour la réussite de cette réunion.

Selon des sources diplomatiques, outre le différend frontalier, les deux chefs d’État ont également parlé de la pandémie du coronavirus et envisagé la réouverture prochaine des frontières entre les deux pays, fermées depuis environ un trimestre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété dans le monde entier.