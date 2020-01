Botswana : une épidémie de rage fait deux morts

Deux personnes au moins sont décédées après avoir contracté la rage de chiens infectés dans la station balnéaire de Maun, dans le nord du Botswana, a appris APA lundi.Le directeur du Département des services vétérinaires, le Dr Letlhogile Modisa a déclaré avoir enregistré un certain nombre de cas de rage à Maun et vacciné à ce jour plus de 15.000 chiens et chats dans la région.

Le chef de l’équipe de gestion sanitaire du district (DHMT) dans la région, le Dr Malebogo Kebabonye a enregistré deux cas sur lesquels, deux personnes sont décédées après avoir contracté la maladie et a conseillé au public de faire preuve d’une grande vigilance.

« Alors que nous déclarons l’état d’alerte, notre souhait est que les gens sachent que leur interaction avec les chiens peut entraîner la mort. Nous avons isolé ceux qui ont été infectés, dans le but de contenir la maladie », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le Dr Odirile Thololwane du Département des services vétérinaires a déclaré que l’épidémie était le résultat de la sécheresse qui a fait des ravages l’année dernière, ce pays d’Afrique australe.

« Les animaux domestiques ont été contaminés par des animaux sauvages, avec lesquels ils interagissaient pendant qu’ils étaient ensemble à la recherche de nourriture », a-t-il déclaré.