BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS Congo Fait Découvrir ses activités à l’institution du travail

Mercredi 06 juillet 2022, le Président du tribunal du travail, le Directeur départemental du travail, le représentant du directeur de l’ACPE Pointe-Noire ainsi que leurs collaborateurs, ont effectué une visite des installations de Bolloré transport & Logistics Congo dans le cadre d’un programme initié par l’entreprise qui vise à faire découvrir ses métiers à ses différentes parties prenantes (clients, partenaires, institutions, étudiants, etc).Après une séance succincte de présentation globale des activités, la délégation est allée découvrir les métiers du transit exposés par le responsable du département Solutions Logistics oïl and Gas, les documentations règlementaires, les process import & export, etc.

Elle a ensuite effectué un passage à la Direction des Solutions Maritimes, où l’appellation agent shipping a pris tout son sens ainsi que l’interaction entre les différents départements pour traiter les dossiers et les marchandises. Et enfin, elle a terminé son périple sur le terrain au yard logistique/ livraison où le responsable logistique et le responsable adjoint de la livraison ont tour à tour présenté leurs parcours, leurs métiers et leurs difficultés. Les hôtes ont pu assister en direct grâce à une interface QFM au suivi d’un trajet de livraison et à une simulation d’un drop fuel dans la salle de contrôle.

Conduite par Monsieur Henri LOEMBET, Responsable des Ressources Humaines en collaboration avec monsieur ZEPHO Jean Gilbert responsable du personnel, cette visite a mise en avant les conditions de travail des employés, le programme de développement des carrières, la nationalisation des postes à responsabilités confiés à une jeunesse compétente et engagée, le système de contrôle des charges et de sécurisation de notre personnel en engins roulants, les règles d’or de la sécurité appliquées au sein des équipes, l’expertise de Bolloré Transport & Logistics apportées à nos différents clients.

« Nous avons 600 employés permanents, et autant en personnel occasionnel et il est primordial pour nous que les institutions qui nous accompagnent au quotidien, comprennent nos métiers, notre organisation, nos défis ainsi que nos difficultés. Nous mettons tout en œuvre, via notre processus d’identification et de développement des talents, pour que les jeunes congolais de demain soient des cadres managers compétents et expérimentés, capables d’occuper des postes stratégiques dans notre organisation » a déclaré, Henri LOEMBET.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Congo

Présent au Congo dans le transport et la logistique, la communication et le divertissement, le Groupe Bolloré participe à la transition énergétique grâce à ses solutions d’alimentation à base de l’énergie solaire. Avec plus de 1 500 collaborateurs congolais à travers ses agences de Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, le Groupe Bolloré s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, l’environnement et la réinsertion sociale.

CONTACTS PRESSE :

Patricia EKEY-MISSE, Responsable Régionale Communication et Développement durable – Bolloré Transport & Logistics

T : +242 05 775 01 81Patricia.ekey-misse@bollore.com