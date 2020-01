Boeing abattu en Iran: « le monde attend des réponses », avertit Ottawa

La communauté internationale « attend des réponses » sur le crash du Boeing abattu par erreur par l’Iran, a averti jeudi le chef de la diplomatie canadienne après une réunion des pays touchés, qui ont demandé à Téhéran d’indemniser les familles des victimes et de juger les responsables.

« Les familles veulent des réponses, la communauté internationale veut des réponses. Le monde attend des réponses et nous ne relâcherons pas nos efforts tant que nous ne les aurons pas », a déclaré à la presse François-Philippe Champagne.

« Ce n’est pas le moment d’accuser mais c’est le moment d’obtenir des réponses », a-t-il insisté.

Il s’exprimait après une réunion à Londres avec ses homologues du Royaume-Uni, d’Ukraine, de Suède et d’Afghanistan, dont des ressortissants sont morts lors du crash du Boeing 737 d’Ukraine International Airlines le 8 janvier.

Dans un communiqué publié à l’issue de la rencontre, les cinq pays ont publié une déclaration demandant à l’Iran d' »assumer la responsabilité totale » de la catastrophe, « y compris l’indemnisation ».

Ils réclament aussi que les « responsables » du drame, survenu dans un contexte de vives tensions entre l’Iran et les Etats-Unis, fassent l’objet d’une « enquête criminelle indépendante et de procédures judiciaires transparentes et impartiales ».

data-ad-slot="2140806877">