Le ministre de la défense nationale et Anciens combattants, Gilbert Kabanda Rukemba, sera auditionné ce jeudi 5 Août par la commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale sur le bilan de l’état de siège activé en Ituri et au Nord-Kivu.

Le patron de la défense, sera accompagné du Chef d’Etat-major général des FARDC et d’autres officiers affectés aux opérations militaires dans les opérations de l’État de siège dans cette partie du pays.

Il sied de noter que, cette séance à huis clos, sera ouverte aux députés membres de la commission et leurs collègues originaires de deux provinces concernées.

Daniel Aselo Okito Wankoy, vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, Sécurité, décentralisation et Affaires coutumières, est programmé pour vendredi. Et la dernière séance sera consacrée à Rose Mutombo Kiese, ministre de la Justice et garde des sceaux.

Pour rappel, les deux chambres du parlement congolais, ont prorogé pour la cinquième fois l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et en Itiri.