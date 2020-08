Bientôt la sortie officielle d’une structure de jeunes parlementaires juristes

Les jeunes parlementaires juristes de toutes les tendances politiques, ont tenu lundi, une réunion dans la salle du banquet au Palais du peuple en vue d’étudier les voies et moyens devant leur permettre de réussir leur mandat actuel, a indiqué à la presse à l’issue de cette rencontre, le président du bureau provisoire de cette structure, le député national Samuel Kabuya Tanda.

Il a fait savoir que cette initiative vise non seulement à accroître leur production législative mais aussi marquer d’un cachet spécial leur passage au Parlement par des actions à impact visible.

Ces jeunes députés et Sénateurs juristes, a-t-il renseigné, entendent apporter une nouvelle touche dans leur manière d’aborder et traiter les questions parlementaires. De ce fait, ils mettront ces vacances à profit pour prendre langue avec tous les courants politiques, a fait savoir à l’ACP, le député national Samuel Kabuya Tanda. Ces jeunes dont l’âge varie entre 25 et 50 ans vont intensifier les échanges entre eux (qu’ils soient du CACH, FCC ou Lamuka) dans le noble but de servir la République, a-t-il conclu.

Source: ACP