Silas Wamangituka de Stuttgart auteur de deux réalisation dimanche 6 décembre. L’attaquant congolais, auteur d’un doublé, a offert seul la victoire à son club en déplacement au Werder Brême (2-1).

L’international congolais Silas Wamangituka, a ouvert le score sur pénalty, il faut signaler que, son second but n’a pas plu à ses adversaires du jour. Dans le temps additionnel, l’attaquant congolais profitait d’une grave erreur entre un défenseur et le gardien adverse pour chiper le ballon et filer droit au but.

Parti marquer dans le but vide…en marchant, son chambrage n’a pas beaucoup plu à certains joueurs du Werder. L’un des défenseurs le lui a fait savoir tout de suite et l’arbitre dégainait un carton jaune pour les deux joueurs.