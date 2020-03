Bénin : La BIDC finance l’électrification de 750 infrastructures socio-communautaires

Le président de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), Dr George Agyekum Nana Donkor et le Ministre Béninois de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, ont procédé ce jeudi 5 mars à la signature d’un accord pour le financement de l’électrification de 750 infrastructures socio-communautaires.D’un montant de 21 millions de dollars US, soit près de 13 milliards Fcfa, ce projet sera implémenté dans 11 des 12 départements du pays.

Selon le ministre béninois en charge de l’énergie, Dona Jean-Claude HOUSSOU, ce financement prend en compte l’électrification rurale à travers l’érection d’ouvrages à énergie solaire dans 336 centres de santé, 184 postes de sécurité et 230 collèges d’enseignement général.