BCNUDH célèbre la Journée internationale des personnes handicapées

Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme (BCNUDH) a célébré, mardi en la salle paroissiale de Saint Michel dans la commune de Bandalungwa, à Kinshasa, la journée internationale des personnes handicapées axée sur le thème : « reconstruire en mieux vers un monde post-COVID-19, inclusif, accessible et durable ».

Six thématiques suivies de déclamation des poèmes et des échanges, ont marqué cette célébration. Il s’agit des thématiques : « les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux portant protection des droits des personnes handicapées », « le droit à la santé et la protection des personnes handicapées contre la COVID-19 » , « la prise en compte des droits et des besoins des personnes vivant avec handicap dans le programme multisectoriel de riposte à la COVID-19 », « l’inclusion du Genre dans la stratégie nationale de lutte contre la pandémie de la COVID-19 » et « les voies de recours en cas de violations des droits des personnes handicapées ».

La coordonnatrice du Bureau technique de Kinshasa (BTK) de BCNUDH, Corinne Nguegang Kemabia a également procédé à la lecture du message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées célébrée le 03 décembre dans le monde entier.

Elle a rappelé la nécessité pour toutes les organisations étatiques et non étatiques, de prendre l’engagement d’œuvrer ensemble pour briser les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap et lutter contre les injustices et les discriminations qu’elles endurent. « Même en temps normal, le milliard de personnes vivant avec un handicap dans le monde a moins de chances que les autres d’avoir accès à l’éducation, aux soins de santé et aux moyens de subsistance ou de participer à la vie de la collectivité et d’être inclusive dans la société », a-t-elle indiqué, ajoutant que les personnes en situation de handicap sont exposées à un risque plus élevé de vivre dans la pauvreté ou de subir violence, négligence ou maltraitance.

De plus, a poursuivi Mme Corinne Nguegang Kemabia, lorsque des crises telles COVID-19 s’abattent sur les populations, les personnes en situation de handicap sont parmi les plus touchées.

La promotion de l’inclusion des personnes en situation de handicap

Mme Corinne Nguegang Kemabia a par ailleurs signifié que la promotion de l’inclusion des personnes en situation de handicap passe par la reconnaissance et la protection de leurs droits, précisant que ces droits concernent tous les aspects de la vie : le droit d’aller à l’école, de vivre au sein de la collectivité, d’accéder aux soins de santé, de fonder une famille, de participer à la vie politique, de faire du sport , de voyager et d’avoir un travail décent. « Pendant que le monde s’efforce de se relever de la pandémie, nous devons garantir que les aspirations et les droits des personnes en situation de handicap seront pris en compte et dûment respectés dans un monde post-COVID-19 qui devra être inclusif, accessible et durable », a relevé la coordonnatrice de BTK/BCNUDH, indiquant que cette ambition ne pourra être réalisée que si des consultations actives sont menées avec les personnes en situation de handicap et les organisation qui les représentent.

Plaidoyer pour la prise en charge des personnes handicapées contre la COVID-19

Les personnes vivant avec handicap participant à cette célébration ont plaidé pour leur prise en charge contre la COVID-19.

Les participants ont également demandé l’application des différents textes leur régissant en RDC et l’adoption rapide au Sénat de la loi organique sur les droits des personnes handicapées déjà adoptée à l’Assemblée nationale.

Le président de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo(FENAPHACO), Me Patrick Pindu a rappelé dans son exposé les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux portant protection des droits des personnes handicapées.

Il a en outre, relevé la nécessité de vaincre la COVID-19, ensemble avec les personnes vivant avec handicap à savoir : les moteurs, les aveugles, les sourds et les albinos.

Les thématiques sur « le droit à la santé et la protection des personnes handicapées contre la COVID-19 » , « la prise en compte des droits et des besoins des personnes vivant avec handicap dans le programme multisectoriel de riposte à la COVID-19 », « l’inclusion du Genre dans la stratégie nationale de lutte contre la pandémie de la COVID-19 » et « les voies de recours en cas de violations des droits des personnes handicapées », ont été abordées respectivement par l’albinos Boaz, l’animateur de FENAPHACO, Jean-Etienne Makila Ngaiber, Mme Desy Furaha de l’organisation « FSDP » et Georges Lwanga de BCNUDH.

Les représentants des ONG des Personnes vivant avec handicap ont salué le BCNUDH et la MONUSCO pour la cette célébration de la journée internationale des personnes handicapées.

Source: ACP