Bayt Mal Al-Qods Acharif: Près de 65 millions USD de dons reçus lors des 25 dernières années

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a reçu environ 64,9 millions de dollars américains de dons au cours des 25 dernières années, a indiqué, mercredi à Rabat, le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui.Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de l’Agence au cours des 25 dernières années (1998-2022) et du programme de célébration de son jubilé d’argent, M. Cherkaoui a précisé que ce montant comprend 22,3 millions de dollars de dons d’États dont la contribution du Maroc s’élève à 75%, 27,1 millions de dollars de dons institutionnels et 15,5 millions de dollars de dons de particuliers.

Grâce à ces fonds, l’Agence, qui relève du Comité Al-Qods que préside le Roi Mohammed VI, a réalisé 200 projets qui ont bénéficié à toutes les catégories de la société maqdessie.

Le coût des projets sociaux s’élève à 64 millions de dollars, répartis entre les secteurs de la construction, de la restauration, de l’acquisition immobilière, de la santé et de l’enseignement, outre des projets agricoles, commerciaux et de soutien à l’économie locale, médiatiques, culturels et d’édition, de jeunesse, de sports et d’enfance, d’autonomisation, de développement humain et d’aide sociale (orphelins, veuves, personnes âgées et en situation de handicap), a-t-il précisé.

Par ailleurs, a-t-il fait observer, l’Agence n’a reçu aucune contribution de la part des États depuis 2011, faisant ainsi du Royaume du Maroc le seul bailleur de fonds de cette institution à hauteur de 100% en termes de dons d’États et d’environ 70% en termes de dons provenant d’institutions et de particuliers.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, tout au long de l’année 2023 une panoplie d’activités en célébration de son 25è anniversaire sous le signe « un nouveau départ pour consolider la position d’Al-Qods et son statut religieux et civilisationnel ».