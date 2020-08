Barreau du Kasaï central : les victimes des massacres de Nganza exigent la radiation d’un avocat proche du FCC

Une trentaine des personnes se réclamant de l’association des victimes de Nganza, ont envahi la maison du barreau à Kananga lundi 10 août dernier. Ces derniers, exigent la radiation d’un avocat proche de Shadary.

Ces personnes habillées en noir, ont été reçues par le secrétaire du barreau du Kasaï Central à qui elles ont remis leur requête tendant à obtenir la radiation de Me Célestin Beya Mukoko, avocat au barreau du Kasaï Central et chef du département de la justice et droits humains au secrétariat exécutif provincial du PPRD.

Selon une source judiciaire, Me Célestin Beya Mukoko est reproché d’avoir jugé « incorrecte » la démarche suivie par les victimes de Nganza au travers leur conseil.

« Cela prouve à suffisance que Me Célestin Beya Mukoko vient de faire opprobre du serment qu’il avait prêté jurant défendre les causes licites de ce client » lit-on dans la requête, qui ajoute: « lorsque nous constatons sa sortie médiatique et ses démarches pour notre plainte ça ne reflète pas les qualités que doit avoir un avocat digne de son rang par conséquent sa radiation s’avère indispensable ».

Le secrétaire du barreau du Kasaï Central qui a réceptionné la requête n’a pas fait de déclaration.