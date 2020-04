Baisse des activités de la microfinance au Cameroun (rapport)

Le total bilan des 418 établissements de microfinance (EMF) agréés du Cameroun a connu une baisse de l’ordre de -107,80 milliards FCfa entre fin décembre 2017 et fin décembre 2018, selon un rapport d’activités du ministère des Finances parvenu à APA.Dans le même temps, les dépôts collectés baissé de -23,50%, en glissement annuel, alors que les crédits octroyés chutaient de -79,10 milliards de FCfa, représentant une hausse de 17,00% en glissement annuel.



A fin décembre 2019, et selon le rapport, le total de bilan du secteur se situait à 32,80% de celui des banques commerciales, alors que les dépôts et crédits des EMF représentaient respectivement 18,50% et 22,90% des dépôts et crédits bancaires.



Par ailleurs, au même moment, et alors que le secteur bancaire du pays comptait 15 établissements en activité issues pour la grande majorité des grands groupes internationaux, leur total bilan s’élevait à 6472,40 milliards FCfa, les dépôts se situant à 487,00 milliards FCfa pour un montant total des crédits de 3664,40 milliards FCfa, le résultat net de l’ensemble desdites banques s’élevant à 75,5 milliards FCfa.