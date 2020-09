Les épreuves de la session ordinaire du baccalauréat 2020 ont officiellement débuté ce lundi 7 septembre sur toute l’étendue du territoire national.

Pour la seule province du Sud-Kivu, en compte au total 55.838 finalistes qui prennent part à ces épreuves qui vont durer quatre jours. C’est ce qu’indique le gouverneur de la province Théo Ngwabidje, qui rassure également concernant la sécurité des élèves.

« Les candidats inscrits régulièrement et autodidactes sont au nombre de 55.838 finalistes dont 31.502 garçons et 24.336 filles. Nous avons pris des dispositions pour qu’il y ait plus de sécurité pour protéger les enfants. J’espère que tout va bien se passer », a dit Théo Ngwabidje Kasi, qui a donné le go au Lycée Wima dans la commune de Kadutu.

De leur côté, plusieurs finalistes disent s’être bien préparés pour affronter ces épreuves. « Je n’ai pas peur. Je me suis préparée en conséquence », témoigne Émilienne Birindwa, finaliste au Lycée Wima. « Malgré la pandémie, on s’est bien préparé pendant les 5 mois, et aujourd’hui nous sommes là pour affronter les examens », explique un autre finaliste.