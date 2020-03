Aviation civile : Deux millions de dollars en équipements du Japon à la Mauritanie

La Mauritanie a obtenu du Japon un lot de matériels de sécurité de d’aviation civile pour une valeur de 200 millions de yens (1,9 million de dollars US), a constaté APA mercredi à Nouakchott.Il s’agit entre autres, de 2 véhicules pick-up 4X4, d’un bus, d’une vingtaine de miroirs d’inspection télescopiques, de 4 scanneurs rayons X cabine et soute et de diverses pièces de rechange.

Ce matériel est censé renforcer le niveau de sécurité dans les aéroports mauritaniens, notamment ceux de Nouakchott, Nouadhibou et Atar.

Il a été remis par l’ambassadeur nippon à Nouakchott, Ehara Norio, au secrétaire général du ministère mauritanien de l’Équipement et des Transports, Sadvi Ould Sidi Mohamed Samba.

La partie mauritanienne attend de ces équipements qu’ils contribuent à la sécurité de l’aviation civile dans le pays conformément aux règles et modalités des procédures mises au point par l’Organisation internationale de l’aviation civile, a déclaré M. Samba dans son intervention.

Selon lui, le matériel en question sera de manière générale d’un grand apport pour le transport aérien en Mauritanie.

Le responsable mauritanien a rappelé le souci de son gouvernement à renforcer les mesures de sécurité dans les divers moyens de transport dans le pays.

style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">