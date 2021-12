Le Maréchal Masamba, président national de la formation politique Mouvement Démocrate pour la Libération du Congo (MODELIC), a exprimé ce lundi son indignation à la suite de l’attentat qui a visé un resto-bar dans la ville de Beni (Nord-Kivu), faisant 8 morts et une dizaine de blessés.

Le bishop Maréchal Masamba a appelé la population locale à dénoncer les terroristes et à se désolidariser de ces derniers. « J’invite tous les compatriotes de l’Est de notre pays, à se désolidariser de ces terroristes en dénonçant tout mouvement suspect susceptible de nuire à la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout de continuer à faire confiance en nos forces de défense et de sécurité », a dit Maréchal Masamba dans son message de compassion ce matin sur journal de kinshasa.com.

A en croire le ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement lors d’un briefing, dimanche 26 décembre 2021, à Kinshasa, le bilan de l’attentat de Beni, au Nord-Kivu, samedi, a été revu à la hausse 8 morts et 20 blessés de plus.

Rappelons tout de même que, c’est le troisième cas d’attaque à la bombe à Beni depuis juin dernier, peu après l’entrée en vigueur de l’état de siège.