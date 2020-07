Attaque de Kipupu : Fayulu dénonce un plan de déstabilisation de l’Est de la RDC

L’attaque de Kipupu le 16 juillet dernier continue à faire parler d’elle. Le bilan définitif n’est toujours pas connu. L’armée s’est déployée dans la zone, mais n’a pas encore communiqué sur les chiffres.

La MONUSCO ne s’y rend que ce lundi. Entre temps, les messages de révolte et de compassion se multiplient. Après le prix Nobel de la Paix Denis Mukwege, c’est à Martin Fayulu de dénoncer ce qu’il qualifie d’odieux massacre. Le président de l’ECIDe reprend le chiffre de 200 morts rapporté par les députés provinciaux. Il ajoute que les auteurs de cette tuerie sont soutenus par des puissances étrangères, sans les citer.

« Les massacres à répétition des populations, la destruction de leurs villages et les pillages de leurs biens qui viennent de culminer avec cet événement participent à un plan de déstabilisation de cette partie du pays et montrent que nos compatriotes sont laissés sans défense et abandonnés à leur triste sort », dit-il.

Le candidat président de la coalition LAMUKA considère ces évènements comme des crimes contre l’humanité qui ne devrait pas rester impunis. Fayulu suggère une enquête internationale.