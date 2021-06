La commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale a désormais un nouveau président en la personne du député national Bertin Mubonzi de l’Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, élu ce vendredi 10 juin.

L’honorable Bertin Mubonzi, remplace à ce poste la députée Jaynet Kabila la sœur jumelle de l’ancien président de la République Joseph Kabila, l’autorité morale du Front commun pour le Congo (FCC). La vice-présidence de la commission défense et sécurité est confiée à Jacques Djoli cadre du Mouvement de Libération du Congo (MLC) de l’ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bembe Gombo.

La chambre basse du parlement congolais a, après avoir confié la commission politique juridique et administrative à l’UDPS, la présidence de la commission défense et sécurité est confiée à l’UNC, parti de Vital Kamerhe et la vice-présidence au Mouvement de libération du Congo (MLC).

Il sied de rappeler que, ce changement au sein des commissions permanentes de l’Assemblée nationale fait suite à l’acquisition de la majorité par l’Union sacrée du chef de l’État Félix Tshisekedi.