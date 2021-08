Les six confessions religieuses dont, l’Église du réveil au Congo (ERC), les églises indépendantes du Congo, la communauté islamique du Congo, l’église Kimbanguiste, l’Armée du Salut et l’église Orthodoxe ont déposé au bureau du président Mboso mercredi 18 août dans la soirée, le procès-verbal de la désignation du candidat à la succession de Corneille Nangaa et de leur délégué à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI.

Selon notre source, ces confessions n’ont pas attendu les catholiques et les protestants encore moins la fin du délai supplémentaire leur accordé par la chambre basse du parlement à cet effet. Elles s’étaient réunies au siège de la Commission d’intégrité et médiation électorale (CIME).

D’après une source proche de la CENCO, les catholiques et protestants ont adressé une demande d’audience à la présidence de la République. Ils veulent urgemment être reçus par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi parce que, disent-ils, il est à ce stade celui qui peut désamorcer la crise. Ils citent la jurisprudence Ronsard Malonda. Félix Tshisekedi avait stoppé le processus renvoyant la balle aux confessions religieuses.

De l’autre côté, FCC de Joseph Kabila, Lamuka de Martin Fayulu et Adolphe Muzito, Ensemble pour la République de Moise Katumbi et UNC de Vital Kamerhe ne participent pas aux travaux de la commission dite paritaire Majorité-Opposition et espèrent un processus beaucoup plus inclusif.